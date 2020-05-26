شكرا لبحثكم عن خبر زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب خليج عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضرب زلزال بحري متوسط الشدة مساء الإثنين، خليج عدن، وفق موقع الرصد الزلزالي (USGS).

وقال الفلكي عدن الشوافي، في بيان على فيسبوك"، إن مواقع الرصد الزلزالي ومنها USGS رصدت في الساعة 8:46 من مساء الاثنين بتوقيت العاصمة صنعاء زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر في خليج عدن.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على مسافة حوالي 135 كيلومتر من أرخبيل سقطرى وبؤرته كانت على عمق حوالي 10 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وفي إبريل الماضي ضرب زلزال بحري، بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، وسط خليج عدن دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.