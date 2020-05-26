شكرا لبحثكم عن خبر "بالأسماء" وفاة 19 شخصًا بينهم ستة من موظفي مصلحة حكومية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن 19 شخصًا، بينهم ستة من موظفي مصلحة الضرائب بالعاصمة صنعاء، توفوا خلال الأيام الماضية، بعد إصابتهم بوباء كورونا.

وقالت مصادر محلية، إن ستة من موظفي مصلحة الضرائب بصنعاء، توفوا خلال الأيام الماضية، بعد إصابتهم بوباء كورونا، وسط رفض حوثي للإفصاح عن أعداد المصابين والوفيات الذي يفتك بسكان العاصمة صنعاء.

وذكرت المصادر أسماء الوفيات من موظفي مصلحة الضرائب بصنعاء وهم: "عبد الغني الوتيري، محمد الشجاع،‏ خالد الحارثي، ‏عبد الرقيب بشر، ‏محمد عبدالله قشوه، وزياد السباعي".

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يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت مصادر محلية، وفاة 12 شخصًا، في أمانة العاصمة، خلال الـ 24 الساعة الماضية؛ بعد إصابتهم بوباء كورونا.

ورصد ناشطون أسماء الوفيات بمرض كورونا خلال 24 ساعة وهم:

- عبد الرحمن عبد الله المحبشي عضو مجلس النواب - الشاعر الكبير حسن عبد الله الشرفي - السفير عبد الواحد هزاع طاهر العديني - القاضي فضل عبد الله الآنسي - القاضي محمد يحيى بدر الشرفي - الشيخ حزام البخيتي - رجل الأعمال عبد الإله الخطيب (إب) - الأستاذ قائد محمد قائد رئيس الدائرة الإعلامية بمجلس النواب. - اللواء المهندس أحمد عبد الله شريم - اللواء علي أحمد هاجر - الشيخ مقبل عبد الرب الشهاري - الحاج حسن قاسم غلاب - الدكتور حاتم ابو حاتم

يأتي هذا في ظل التكتم الحوثي، ورفضهم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات بهذا الفيروس الذي يفتك بسكان المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، التي قالت إن أعداد المصابين بهذا الفيروس حالتين فقط.