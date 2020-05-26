شكرا لبحثكم عن خبر عقب تداول تسريبات مقتله.. أول ظهور لـ «أبو علي الحاكم» والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة الحوثيين "عبدالله يحيى الحاكم" المكني " بأبو علي الحاكم " برقية تهنئة إلى وزير الاستخبارات الايراني محمود علوي بمناسبة عيد الفطر المبارك في اول ظهور رسمي له عقب تداول تسريبات واسعة عن مصرعه.

وعبر الحاكم عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي تحتفل به الامتين العربية والاسلامية في ظروف استثنائية في ظل تكالب الاعداء وانتشار جائحة كورونا . بحسب قوله.

لافتا الى ان القيود التي يفرضها النظام الأمريكي على ايران تعتبر انتهاكاً صارخا للمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني .

وقال أبو علي الحاكم : نحن واثقون بأن جمهورية ايران الاسلامية لديها القدرة والكفاءة لمواجهة الغطرسة الأمريكية والتصدي لكل اعداء الثورة الايرانية ومثيري البلبلة والنعرات الطائفية والذي يحاول العدو من خلالهم تحقيق ما عجز عن تحقيقه بقوة السلاح .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب تداول تسريبات مقتله.. أول ظهور لـ «أبو علي الحاكم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.