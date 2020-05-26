شكرا لبحثكم عن خبر لهذا السبب.. سيتم محاكمة للحوثيين "تفاصيل" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات خطة لرصد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين اللذين يواصلون التعتيم المطبق حيال ضحايا الوباء.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء إنها ستنفذ الخطة مع مجموعة من الخبراء والمحامين والمهتمين، ودعت جميع السكان في مناطق سيطرت الحوثيين إلى تزويدها بأسماء المتوفين جراء هذا الفايروس وبياناتهم المتوفرة لديهم.

وذكرت المنظمة أنها تعتزم إعداد ملفات جنائية تمهيد لتقديمها أمام القضاء المحلي والدولي والمطالبة بمحاسبة الجهات المعنية بإخفاء المعلومات والتستر عليها.

وقالت الشبكة إنها تعتزم أيضا المطالبة القانونية بملاحقة الجهات المختصة لعدم تقديم الرعاية للمرضى وأداء الواجب.