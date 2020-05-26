شكرا لبحثكم عن خبر النيابة السعودية توجه بالقبض على أحد نجوم الكرة الشهيرين بالمملكة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل إعلام سعودية، إن النيابة العامة وجّهت بالقبض على أحد نجوم الكرة السابقين، بسبب شائعة بثها عبر مواقع التواصل.

وذكرت مواقع سعودية أن النيابة أمرت بالقبض على النجم السابق سعيد العويران؛ لنشره فيديو عبر "سناب شات"، زعم خلاله أن المساجد ستفتح ابتداء من الخامس من شوال.

واعتبرت النيابة العامة أن الشائعة التي بثها العويران تستوجب العقوبة.



والعويران هو صاحب أجمل هدف للسعودية في كأس العالم 1994، بعد مراوغته مجموعة من لاعبي بلجيكا.

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ولعب العويران (53 عاما) سنوات طويلة مع فريق الشباب، كما مثل المنتخب في 75 مباراة دولية، وأحرز 24 هدفا.



ومنذ بداية أزمة "كورونا"، ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من المشاهير؛ بسبب اتهامهم ببث شائعات عبر مواقع التواصل.