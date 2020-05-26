شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن عن إجراءات جديدة ابتداءً من الخميس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الإثنين، أن المملكة ستبدأ من الخميس المقبل بمراحل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكلها الجديد المبني على التباعد الاجتماعي.

وأكد الربيعة في كلمة متلفزة له أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت في وقت مبكر ساعدت بشكل كبير بالسيطرة على تفشي المرض والاستعداد له.

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وأضاف وزير الصحة السعودي قائلا إن المملكة ستبدأ الخميس المقبل بتطبيق "عدة مراحل حتى تتوسع لحين العودة للأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي"، على حد تعبيره.

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وقال الربيعة إن المملكة وضعت "تصورا مرحليا واضحا" للمرحلة المقبلة تعتمد على مؤشرين، أولهما قدرات البلاد الاستيعابية للحالات الحرجة، وثانيهما توسيع نطاق الفحوصات والوصول المبكر للمصابين.

وأضاف وزير الصحة السعودي قائلا: "ننتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق، يمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة"، وتابع قائلا: "العودة إلى الأوضاع الطبيعية يتطلب أن نكون جميعًا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاهتمام، واتباع الإرشادات الصحية، خصوصا للفئات الأكثر خطورة".