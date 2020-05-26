شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر من أمطار رعدية وسيول على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية من تعز ولحج جنوبا و حتى صعدة شمالا، وامتداها شرقا إلى الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، الضالع، شبوة) وصولا إلى هضبة حضرموت.

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وأشار المركز في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم الاثنين، إلى احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على المناطق الساحلية من لحج غربا إلى حضرموت شرقا، والمناطق الداخلية المحاذية لها، أجزاء من السواحل الغربية ومرتفعات تهامة.

و لفت المركز إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة على الصحاري والمناطق الساحلية.



و حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ونصح بضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية.