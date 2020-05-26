شكرا لبحثكم عن خبر الأوبئة تقتل 62 مواطناً في عدن أول أيام العيد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
سجلت السلطات الصحية في العاصمة المؤقتة عدن 62 حالة وفاة جراء الأوبئة في أول أيام عيد الفطر.
ونقلت قناة بلقيس عن مصدر طبي اليوم الاثنين قوله إن عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا والأوبئة التي تجتاح المدينة في تزايد مستمرة.
وقالت طبيبة في مركز العزل بمستشفى الأمل بعدن إن "الوضع خطير ويستلزم البقاء في المنزل" داعية المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتخلي عن حالة الاستهتار بالعزل المنزلي.
اقرأ أيضا
أخطار عليكم مراعاتها عند ارتداء الكمامة.. انتبهوا!
السعودية تعلن عن إجراءات جديدة ابتداءً من الخميس
وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعلنت مؤخراً ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا بما في ذلك حالات الوفاة بين العاملين الصحيين في منشأة تديرها بمدينة عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوبئة تقتل 62 مواطناً في عدن أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.