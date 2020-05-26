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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يشكر السعودية ويحذر من تسيس عملها الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعرب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على منحتها النفطية الإنسانية لكهرباء العاصمة عدن .
وقال في تغريدة له بتويتر، "شكرا للسعودية العظمى منحتها النفطية الإنسانية لكهرباء عدن، السعودية لاتسيس عملها الإنساني أبدا" .
وأضاف "وأرجو من كل الناشطين التنبه لهذا الجانب، نحن في المجلس الانتقالي نرحب بكل جهد يخدم الشعب ويخفف من معاناته" .. مؤكداً أن المجلس لن يمنع أي جهة من نفع الشعب حتى لو كانت الحكومة التي تقاتله وتركت الحوثي .
وأعلنت السعودية، أمس عن تقديم منحة نفطية لكهرباء عدن على خلفية الإنقطاعات المتكررة التي تشهدها بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا وكذا إرتفاع حرارة الطقس
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