قيادات عسكرية رفيعة تزور الجيش في جبهة قانية شمال البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

البيضاء - الخليج 365

زار مساعد وزير الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، ومعه العميد الركن عبد الرب الاصبحي قائد محور البيضاء أبطال الجيش الوطني المرابطين في الخطوط والمواقع الأمامية بجبهة قانية شمال محافظة البيضاء.



كما تفقد مساعد وزير الدفاع ، اللواء 117 مشاه واللواء 159 مشاه واللواء 177 مشاه ولواء المجد وقيادة الشرطة العسكرية فرع البيضاء وقيادة قوات الأمن الخاصة فرع البيضاء والمستشفى الميداني بمحور البيضاء.

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وخلال الزيارة نقل اللواء الأشول إلى أبطال الجيش الوطني تهاني فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، ونائبه، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي, ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، بمناسبة العيد الـ30 لتحقيق الوحدة، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد مساعد وزير الدفاع بالروح القتالية والمعنوية العالية التي يتمتع بها الأبطال في جميع ميادين الشرف والبطولة.. مشيداً بالانتصارات التي حققوها في مختلف الجبهات ردًا على خروقات مليشيا الحوثي للهدنة.. مثمّنا الدعم والإسناد الذي يقدّمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لأبطال الجيش في مختلف الجبهات والميادين.

وأكد اللواء الاشول" على أهمية رفع الجاهزية القتالية للقوى البشرية والأسلحة والمعدات والرد على أي خروقات حوثية.. مؤكداً رفض المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للنداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة لمواجهة وباء "كورونا" رغم إعلان التحالف والحكومة مبادرة وقف إطلاق النار والتزام الجيش بذلك.

رافق مساعد وزير الدفاع خلال الزيارة مدير مكتب وزير الدفاع العميد الركن أحمد البعداني، ومدير دائرة التخطيط بوزارة الدفاع العميد أحمد مرح، وعدد من القيادات العسكرية