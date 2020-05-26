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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير شرطة تعز يعزي أركان حرب اللواء ٢٢ ميكا في وفاة والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
تعز - الخليج 365
بعث مدير شرطة محافظة تعز، برقية عزاء إلى أركان حرب اللواء 22 ميكا في وفاة والده.
وفيما يلي ننشر نص البرقية:
( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون )
ببالغ الحزن وعميق الأسى تلقت إدارة عام شرطة محافظة تعز نبأ وفاة المغفور له بإذن الله والد العميد خالد المحفدي أركان حرب اللواء ٢٢ ميكا.
وفي هذا المصاب لا يسعنا إلا أن نبعث إلى كل أسرة ومحبي وأقارب الفقيد خالص التعازي والمواساة سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعاً الصبر والسلوان .
إنا لله وإنا إليه راجعون
عميد /
منصور عبدالرب الأكحلي
مدير عام شرطة محافظة تعز
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