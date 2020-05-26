الحوثية تستهدف الأحياء السكنية في حيس والتحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن، الأحياء السكنية في مديريتي حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة، ضمن خروقاتها للهدنة الأممية.
وأفادت مصادر محلية ان المليشيات أطلقت 7 قذائف هاون صوب منازل المواطنين في منطقة بيت مغاري غرب مدينة حيس.
في السياق قالت مصادر محلية في التحيتا ان مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية في مركز المديرية بسلاح الدوشكا بشكل عشوائي.
ووفقاً للمصادر فقد خلف القصف والإستهداف الحوثي حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدم الرغبة في العيش مع الإستهداف المتواصل.
وشهدت بعض مديريات الحديدة تصعيد عسكري وانتهاكات جديدة للهدنة الأممية من قبل المليشيات الحوثية دون اعتبار لقداسة ايام عيد الفطر المبارك ودون مراعاة للوضع الإنساني الذي تمر به المحافظة
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