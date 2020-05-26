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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تدمر طقمين حوثيين وتستهدف تجمعات لهم بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
دمرت القوات المشتركة طقمين تابعين لمليشيات الحوثي، واستهدفت تجمعات لمسلحي المليشيا في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.
وطبقاً لمصادر عسكرية ميدانية، فقد تمكنت القوات المشتركة من تدمير طقمين تابعين للمليشيات الحوثية واستهدفت تجمعات لعدد من مسلحي المليشيا، شرق مديرية الدريهمي، بعد أن رصدت تعزيزات قادمة للمليشيات في المنطقة.
وقالت المصادر، أن القوات المشتركة وجهت ضربات دقيقة وموجعة للمليشيات، تمكنت على إثرها من تدمير الآليتين والأسلحة التي كانت على متنها، وألحقت خسائر فادحة بالأرواح في صفوف عناصر المليشيات الحوثية.
وكانت القوات المشتركة قد أخمدت في وقت سابق من اليوم، قصف مدفعي شنته المليشيات الحوثية بقذائف الدبابات وقذائف الهاون الثقيل على الدريهمي.
وتتواصل خروقات المليشيات الحوثية – المدعومة من إيران – للهدنة الأممية، بوتيرة عالية في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في ظل صمت وتخاذل أممي مطبق تجاه تصعيد المليشيات.
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