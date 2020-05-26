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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر زحفا نفذه الحوثيون في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة زحف نفذه الحوثيون باتجاه المواقع الأمامية للقوات في جبهة حيس جنوب الحديدة، وتمكنت من تدمير طقم قتالي ومصرع عدد ممن كانوا على متنه.
مصادر عسكرية ميدانية، أفادت أن أبطال القوات المشتركة رصدوا تحركات لمليشيات الحوثي “ذراع إيران في اليمن” كانو على متن طقم قتالي، يحاولون الزحف باتجاه المواقع الأمامية من جهة مفرق العدين شمال مدينة حيس.
وأوضحت المصادر، أن المليشيات حاولت إخفاء الطقم في عملية تمويه، ولكن يقظة أبطال القوات المشتركة حالت دون نجاحها وتمكنوا من كشف التحركات عندما حاولت الإقتراب وباشروها بضربات مركزة وموجعة.
وأكدت المصادر، أن الضربات أسفرت عن تدمير طقم حوثي بالكامل وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، فيما لقي من كانوا على متنه مصرعهم.
وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق الهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار دون أن تحقق اي انتصار ولو معنوي يعيد لمقاتليها الثقة بعد الانتكاسات المتتالية
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