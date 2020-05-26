الحوثية تستهدف الدريهمي جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بقذائف الدبابات وقذائف مدفعية الهاون الثقيل، وتمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر القصف الحوثي.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية أطلقت 10 قذائف دبابات ، وعدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من الدريهمي، بشكل هستيري.

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وأكدت، أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر القصف الحوثي، وأخمدتها بالأسلحة المناسبة، وألحقت بالمليشيات خسائر مادية وبشرية.

وأوضحت المصادر، أن المليشيات شنت القصف المدفعي العنيف على الدريهمي، بعد تمكن القوات المشتركة مساء أمس من كسر زحف للمليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تستغل الهدنة الإنسانية وصمت الأمم المتحدة، لمواصلة ارتكاب انتهاكاتها وخروقاتها اليومية في إطار تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات الحديدة.