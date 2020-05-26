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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تقبض على قارب يحمل 5 يمنيين قادمين من دولة جيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
الحديدة - الخليج 365
القى لواء باب المندب العامل ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، القبض على قارب يحمل 5 يمنيين قادمين من دولة جيبوتي عبر البحر.
وقال رئيس عمليات لواء باب المندب العقيد عادل غانم المحولي أن دورة من الكتيبة الأولى ألقت القبض على خمسة أشخاص قادمين من دولة جيبوتي على متن قارب تابع لمهرب من ابناء جيبوتي.
وأضاف المحولي أن الإفراد خضعوا للفحوصات الطبية من قبل المسؤول الطبي للواء، وتم التحفظ عليهم في مكان آمن ضمن الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.
وأشار المحولي إلى انه تم عزل الإفراد في غرفة انفرادية، حتى يتم تسليمهم إلى الجهات المختصة في مكتب الصحة بمديرية ذوباب لاستكمال إلاجراءات المعتادة والحجر للمواطنين العائدين إلى اليمن عبر البحر.
هذا وكان لواء باب المندب قد سلم مكتب الصحة منذ بداية الحملة التي نفذها في بداية شهر أبريل قد بلغ 66 شخصاً ، كانوا قادمين من القرن الأفريقي تم ايقافهم وعزلهم وعدم السماح بإختلاطهم مع المواطنين حتى يتم التأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا.
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