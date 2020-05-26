تعرف على النشرة التحذيرية للــ24 ــساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن النشره التحذيرية للــ24 ــساعه القادمه بإذن الله تعالى.



وبين المركز، أن كمية الامطار ملم : الضالع 34.5 ، المعافر ـ تعز 33.7 ، المحويت 15.6 ، ريمه 15.4 ، اب 08.5 ، السده 08.4 ، حجه 07.3 .

وبحسب المركز، هطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء متفرقة من المحافظات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوية، جعلها الله أمطار خير وبركة على البلاد والعباد.

Advertisements

وتابع "مازالت حالة عدم الإستقرار مستمرة على أجواء المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والسواحل الجنوبيه والشرقيه والمناطق الداخلية منها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية من صعده شمالاً الى لحج والضالع جنوباً, وتمتد شرقاً ع41.0لى اجزاء من الهضاب الداخليه لمحافظات (البيضاء، الضالع، شبوه و هضبة حضرموت). وكذلك هطول امطار رعديه متفرقه على أجزاء من المناطق الساحليه الغربيه والجنوبيه الغربيه والمناطق الداخليه المحاذيه لها، وأمطار رعديه من متوسطه الى غزيرة الشدة أحياناً على ارخبيل سقطرى .

ومضى "اما درجات الحراره العظمى ستكون مرتفعه على المناطق الصحراويه والساحليه حيث سجلت الحراره العظمى يوم أمس في سيئون 41.2 وفي عدن 36.0 درجه مئويه.

وقال اما بالنسبه للرياح حول ارخبيل سقطرى فتكون شديدة السرعه قد تصل الى اكثر من 25 عقده .

وحذر المركز الوطني للأرصاد الاخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من إرتفاع الحرارة نهاراً، الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى من الرياح الشديدة اضطراب البحر و إرتفاع الموج