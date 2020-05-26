أبرز عناوين "الخليج 365" في الفترة الصباحية اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني ليومنا هذا الثلاثاء، 26/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ المليشيا تختطف 3 ناشطين في محافظة البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/482288 ـ عاجل.. اغتيال مدير أمن شبام و 4 من مرافقيه في الحوطة بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/482286 ـ التحالف يشن 6 غارات على مواقع للحوثيين في الظاهر بصعدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/482284 ـ مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف مدفعي في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/482283 ـ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/481289 ـ البحسني يعبر عن شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية والعسكرية لليقظة والحس الأمني العالي https://www.elyamnelaraby.com/481283

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