المليشيا تختطف 3 ناشطين في محافظة البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين 25 مايو 2020م، ثلاثة مواطنين بينهم ناشط في محافظة البيضاء الواقعة (وسط اليمن).

وذكرت مصادر محلية، أن مسلحي مليشيا الحوثي اختطفوا الناشط طاهر أحمد الطاهري من منزله الكائن في منطقة الطاهرية بمديرية السوادية. Advertisements وأشارت المصادر أن المليشيات اعتقلت الطاهري بسبب آرائه وانتقاداته ومناهضته لها على صفحته الشخصية بموقع التواصل "فيسبوك" واقتادته إلى جهة غير معروفة. ولفتت إلى أن مسلحي الميليشيات اختطفوا شخصين آخرين ينتميان لـ "آل سواد" واقتادوهما إلى جهة مجهولة. وتصاعدت مؤخراً انتهاكات والممارسات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في حق المدنيين الأبرياء في محافظة البيضاء

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