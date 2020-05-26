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عاجل.. اغتيال مدير أمن شبام و 4 من مرافقيه في الحوطة بوادي حضرموت

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اليمن العربي ـ حضرموت 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

عاجل.. اغتيال مدير أمن شبام و 4 من مرافقيه في الحوطة بوادي حضرموت

الخليج 365 ـ حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، 26/أيار/2020، مدير البحث الجنائي وأمن شبام في حضرموت.

 

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وأكدت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اغتالوا مدير أمن شبام صالح بن علي جابر وأربعة من مرافقيه في حوطة أحمد بن زين عن طريق عبوة ناسفة.

 

وكان بن جابر قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في شهر ابريل قتل فيها 3 من أقاربه.

 

ويعيش وادي حضرموت فوضى أمنية منذ نحو خمس سنوات

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