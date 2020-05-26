شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 6 غارات على مواقع للحوثيين في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 26/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بست غارات مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

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