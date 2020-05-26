- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف مدفعي في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية اليوم الثلاثاء، 26/أيار/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف.
وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر بذات المحافظة
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف مدفعي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.