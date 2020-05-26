مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف مدفعي في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية اليوم الثلاثاء، 26/أيار/2020، تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف. وكان التحالف قصف في وقت سابق اليوم مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر بذات المحافظة

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