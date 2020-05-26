البحسني يعبر عن شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية والعسكرية لليقظة والحس الأمني العالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بصرف مكافأت مجزية للجنود والصف ضباط والضباط الذين تمكنوا من إفشال عمليات تهريب وضبطوا كميات كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة والقات في كل من نطاق حماية الشركات ومعسكر الأدواس وموقع جول القراشم الذي يبعد حوالي خمسين كيلو متراً عن معسكر الأدواس، في أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأعرب المحافظ عن شكر وتقدير قيادة السلطة المحلية والعسكرية لليقظة والحس الأمني العالي الذي أظهرة أفراد تلك النقاط العسكرية، وضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل، ونجحوا بفضل الله ثم بفضل يقظتهم وحسهم العالي من تجنيب مجتمعهم وأهلهم من شرور هذه المواد المخدرة والآفات الخطيرة المدمّرة لشباب حضرموت والتي أراد من خلالها المجرمون المهرّبون أن يفسدوا المجتمع والشباب الذين يعوّل عليهم مهمة بناء المستقبل.

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ودعا المحافظ القائد منتسبي النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية المرابطين في الجبال والهضاب والسهول الى مزيد من اليقظة، مشيراً الى أن أدائهم لواجبهم الوطني يحظى بتقدير واحترام وإكبار من قبل قيادة السلطة المحلية والعسكرية والمجتمع بأكمله، واعداً إياهم بالترقية والحوافز والمكافآت التشجيعية.

وكانت أفراد النقاط العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية التانية في نطاق حماية الشركات ومعسكر الأدواس وجول القراشم، تمكنت أول أيام عيد الفطر المبارك من القبض على مجرمين مهربين وأفشلوا مخططاتهم الرامية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والحشيش والقات بطرق وأساليب جديدة عبر مواقع دقيقة جديدة في مركباتهم، وعقب تفتيش دقيق للمركبات وبحس أمني عالي تمكن أفراد تلك النقاط من كشف عملية التهريب وضبط المخالفين والتحريز على الممنوعات التي بحوزتهم وتحويلهم الي الجهات المعنية.

وطالب مواطنون من أبناء المحافظة السلطات القضائية بإنزال أقسى العقوبات بحق المجرمين المهربين ليكونوا عبرة لغيرهم ، مشيدين بيقظة رجال النخبة الأفذاذ الساهرين على حماية أمن المواطنين في كل مواقع الشرف والبطولة.