شكرا لقرائتكم خبر عن عالمة صينية تحذر من جائحة جديدة تشبه السارس ستضرب العالم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يقف العالم على الحافة من أمر فيروس كورونا المستجد وتطور سلالاته، فقد حذر عالم فيروسات من جائحة جديدة تشبه السارس بسبب الخفافيش وغيرها من الفيروسات الأخرى التي تتطور بشكل مستمر.

فتقول "شي" التى يُنسب إليها الفضل في التوصل إلى الشفرة الوراثية لـ فيروس كورونا المستجد ، أن دراسة وجدت أن فيروس كورونا المستجد والخفافيش تطورت مع مرور الوقت وقد ينتج عنهم الأثنين فيروs متطور أكثر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية .

وتدعي "شي" صاحبة الـ 55 عامًا والتي تعيش في ووهان بالصين، حيث مركز الفيروس المستجد ، أن التهديد الجديد هو نتيجة للثدييات الطائرة وتطور الفيروس باستمرار.

Advertisements

ونشرت شي وزملاؤها الباحثون الدراسة على منصة bioRxiv، والتي يناقشون فيها سباق التسلح التطوري بين الفيروس والمضيف فقد يدفع التنوع الجيني في جيناتا لمضيف لارتفاع فيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى المرتبطة بالسارس.

وفقًا للبحث يمكن لبعض فيروسات الخفافيش الاستفادة من متغيرات بروتين بشري يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، وهو مستقبل SARS-CoV ، لدخول الخلايا البشرية.

وتقول الدراسة أن ارتفاع بروتين SARSr-CoV في الخفاش تمكنوا من التطور معًا، وقد ذكرت التقارير أن الباحثين الصينيين سيواصلون دراسة فيروسات الخفافيش لمنع حدوث جائحة آخر تشبه السارس.

كما نفت الصين باستمرار أن تكون Covid-19 نشأت في مختبر، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية إن العلماء الذين فحصوا تسلسلها الجيني قالوا أن هذا الفيروس طبيعي في الأصل