شكرا لبحثكم عن خبر صورة.. اللحجي يعود الى منزله قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افرج قبل قليل عن الناشط العدني البارز نصر اللحجي عقب اعتقال دام ساعات. وقال اللحجي لصحيفة "عدن الغد" انه اخلي سبيله وعاد إلى منزله . Advertisements كان اللحجي قد اعتقل من أمام منزله فجر يوم الثلاثاء من قبل قوة امنية مسلحة. وقوبلت واقعة اعتقال اللحجي باستنكار بالغ وشديد دفعت السلطات للإفراج عنه لاحقا.

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