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الميسري في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي صباح  الاحد في العاصمة عدن المخرج  التلفزيوني الشهير عادل ميسري، بعد رحلة طويلة من التألق والابداع في اخراج البرامج ونقل الاحداث والمباريات عبر تلفزيون عدن.

وتوفي الميسري بمستشفى الحميات بالمشفى الكوبي بالمنصورة متأثرا بالحميات التي تضرب مدينة عدن.

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 وعادل ميسري صاحب خبرة طويلة في العمل التلفزيوني وهو اول مخرج قام بنقل مباراة كروية مباشرة في اليمن من ملعب الشهيد الحبيشي عام 1980م .

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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