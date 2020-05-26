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شكرا لبحثكم عن خبر الميسري في ذمة الله والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي صباح الاحد في العاصمة عدن المخرج التلفزيوني الشهير عادل ميسري، بعد رحلة طويلة من التألق والابداع في اخراج البرامج الرياضة ونقل الاحداث والمباريات عبر تلفزيون عدن.
وتوفي الميسري بمستشفى الحميات بالمشفى الكوبي بالمنصورة متأثرا بالحميات التي تضرب مدينة عدن.
وعادل ميسري صاحب خبرة طويلة في العمل التلفزيوني وهو اول مخرج قام بنقل مباراة كروية مباشرة في اليمن من ملعب الشهيد الحبيشي عام 1980م .
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