شكرا لبحثكم عن خبر بيان رسمي.. الانتقالي: نتفاوض مع السعودية ونشكر دورها في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر المجلس الانتقالي بيانا له حول مستجدات الوضع والأحداث الأخيرة ومصير المفاوضات، بعد عودته من العاصمة السعودية الرياض. وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي، الاثنين، إن وفده برئاسة رئيس المجلس عيدروس قاسم الزُبيدي، يواصل لليوم السادس على التوالي، مباحثاته المباشرة مع قيادة المملكة العريبة السعودية، بشأن الأوضاع الخاصة بالمحافظات الجنوبية. وأوضح الانتقالي في بيانه الصادر عن الإدارة الخارجية بالمجلس، على موقعه، أن المباحثات تناقش الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية. Advertisements وأشاد المجلس بالدور المحوري للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في صناعة السلام في اليمن. وأشار البيان إلى ان استمرار المباحثات مع القيادة السعودية لإيجاد حلول عاجلة للملف الخدماتي والإنساني في عدن والمحافظات الجنوبية. وكان رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، وصل الأربعاء الماضي، إلى العاصمة السعودية الرياض، على رأس وفد، بناء على دعوة من ولي العهد السعودي، في ظل تصعيد عسكري بين الجيش الوطني ومليشيا المجلس الانتقالي في محافظة أبين جنوب اليمن، على خلفية إعلان الأخير "الادارة الذاتية" للعاصمة المؤقتة عدن وبعض محافظات الجنوب، في 26 أبريل/نيسان الماضي، وسط اتهامات متبادلة بعرقلةتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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