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شكرا لبحثكم عن خبر عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ينتقد اعتقال المناضل نصر اللحجي بعدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - انتقد عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي مراد الحالمي ماتعرض له الشاب نصر اللحجي من اعتقال تعسفي من قبل قوة مسلحة بعدن مساء أمس.
وكتب وزير النقل الأسبق منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ورد فيه :
"نصر اللحجي أحد أبرز الشباب المناضلين المؤسسين للحراك الجنوبي كان يصرف من قوت أبناءه لدعم ثورة الجنوب في الساحات والسجون والمعتقلات في عز قوة نظام عفاش ونظامه البوليسي والقمعي لم تستطيع أن توقفه
نصر اللحجي عنوان للسان حال معاناة الناس علمت أنه تم اعتقال فجر اليوم واعتقال نصر اللحجي هو اعتقال لرأي وضمير الشعب الحي
نصيحة لله الجهه التي اعتقلت نصر عليها سرعة الإفراج عنه مع رد الإعتبار والتعويض قبل فوات الأوان
ان تمادت الناس في بعض الحالات في النقد والتوصيف للواقع فهو اقل من تمادى المسؤولين عن إيصال عدن لهذا الوضع المتردي ولا مجال للمقارنة بين صوت معاناة الناس الذي يعبر عن حالة القهر والغبن لظلم شعب مناضل وبين من يستثمرون نضالات هذا الشعب ويصدرون قرارات القمع".
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