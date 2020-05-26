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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:السعودية تدق ساعة الصفر وتحرك قوة جبارة وتنضم لقوات هادي بسلاح فتاك ومخيف للقضاء على الانتقالي ( صورة للسلاح المرعب الذي يستخدم لاول مرة )

2020/05/26 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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