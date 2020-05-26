شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخفافيش وآكل النمل .. حيوان جديد ينقل فيروس كورونا للإنسان والاعلان عن أول حالة اصيبت منه .. تعرف عليه ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أن واجهت الخفافيش منذ ديسمبر الماضي ، اتهامات بتسلل فيروس كورونا المستجد منها إلى الإنسان، ليضرب أكثر من 5 ملايين حول العالم، ويهز اقتصادات كبرى ، وكذلك آكل النمل ، تم اكتشاف حيوان جديد ينقل العدوى .

والضيف الجديد هذه المرة، أتى من هولندا، مع سطوع اسم “المينك”.

فقد أعلنت وزارة الزراعة الهولندية أمس الاثنين، أنها اكتشفت ما تعتقد أنها ثاني حالة ينتقل فيها الفيروس التاجي للإنسان بعد مخالطته أحد حيوانات المينك المصاب ، بحسب العربية نت .

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خطر لا يذكر

إلا أن الوزيرة كارولا شوتن أكدت في رسالة للبرلمان أن المعهد الوطني للصحة يعتقد أن خطر انتقال الفيروس من المينك للإنسان خارج المزارع التي تعيش فيها هذه الحيوانات “لا يذكر”.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الحكومة اكتشاف إصابة “حيوان مينك” في مزرعة بجنوب البلاد بالمرض، في 26 أبريل، الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيق أوسع، شمل المزارع التي يربى فيها هذا الحيوان المطلوب من أجل فرائه.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة اكتشاف أول حالة لانتقال كوفيد 19 من المينك للإنسان.