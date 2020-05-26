شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صدور اوامر جديدة في السعودية بشأن رفع حظر التجوال في جميع أنحاء المملكة ( تحديث مستمر ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت الموافقة الكريمة على تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً ابتداءً من الخميس 5 شوال حتى نهاية السبت 7 شوال، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول .

#عاجل السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح في المجالات التالية : محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية (المولات) والتأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي.

تحديث : #الداخلية : ابتداءً من الأحد 29 شوال تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول -فيما عدا مدينة #مكة_المكرمة- مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية و #التباعد_الاجتماعي.

Advertisements

تحديث : #عاجل ابتداءً من الأحد 8 شوال حتى نهاية السبت 28 شوال : السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة #مكة_المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

تحديث : #عاجل الداخلية : استمرار تطبيق إجراءات #التباعد_الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

تحديث : #الداخلية : استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق #التباعد_الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.