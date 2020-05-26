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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: وزير في الشرعية يباغت الجميع بحقيقة صادمة لا تخطر على البال ويعلن رسميا الاطاحة بالرئيس هادي والجنرال الاحمر سلميا ووضعهما قيد الاقامة الجبرية

2020/05/26 الساعة 04:17 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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