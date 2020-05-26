شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..الجنرال الاحمر ينقلب على الرئيس هادي ويتهمه بالخيانة الكبرى ويعلن أمر خطير ارعب الجنوبيين..وقيادات الانتقالي يتوعدون بدفنه حيا اذا حاول اقتحام عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الجنرال الاحمر ينقلب على الرئيس هادي ويتهمه بالخيانة الكبرى ويعلن أمر خطير ارعب الجنوبيين..وقيادات الانتقالي يتوعدون بدفنه حيا اذا حاول اقتحام عدن

2020/05/26 الساعة 02:32 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..الجنرال الاحمر ينقلب على الرئيس هادي ويتهمه بالخيانة الكبرى ويعلن أمر خطير ارعب الجنوبيين..وقيادات الانتقالي يتوعدون بدفنه حيا اذا حاول اقتحام عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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