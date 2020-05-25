شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة أوروبية تعلن الانتصار على فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبحت دولة الجبل الأسود، أول دولة في أوروبا خالية من فيروس كورونا المستجد .

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماركوفيتش، الانتصار في معركة وباء كورونا، مؤكدا أن بلاده الآن أول دولة خالية من الفيروس في أوروبا.

يأتي ذلك عقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة وبعد مرور 20 يوما بدون اكتشاف أي حالات جديدة.

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وسجلت الجبل الأسود 324 حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، فضلا عن 9 وفيات.

وفي أول مارس أعلنت الجبل الأسود حظر التجمعات العامة ووقف الأنشطة والمدارس والسفر للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما فرضت غرامات على مئات الأشخاص بتهمة عدم الالتزام بإجراءات العزل.