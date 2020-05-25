شكرا لمتابعة خبر عن رسائل قوية لرئيس هيئة الأركان: الوحدة وجدت لتبقى ومن يحاول الإضرار بها مشكوك في عروبته ودعم الإصلاح للجيش مرحب به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - رسائل قوية لرئيس هيئة الأركان: الوحدة وجدت لتبقى ومن يحاول الإضرار بها مشكوك في عروبته ودعم الإصلاح للجيش مرحب به

أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ان ”الوحدة وجدت لتبقى، والشعب اليمني سيحافظ على وحدته بكل ما يستطيع سواء بشكلها الحالي أو بالشكل الذي اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني (اليمن الاتحادي)“. وقال ”عزيز“ في حوار مع صحيفة الجيش ”26 سبتمبر“: ”لا خوف على الوحدة وكل هذه النتوءات سوف تنتهي وتزول مهما بلغت انتفاشاتها“، مؤكدا ان ”الشعب اليمني هو من يملك القرار في وحدته وهو مالك السلطة وهو الذي يمنحها لمن يريد، وهو الحريص على وحدته وأمنه واستقراره“. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. بن بريك الحكومة أعطت لقواتها الحق لاقتحام عدن بضوء أخضر إقليمي ونأمل في بيان سعودي انتقالي مشترك متعافي يمني من «كورونا» يبعث رسائل ومناشدات «عاجلة» يجب ان نعرفها «لحماية» انفسنا واسرنا من «الوباء الفتاك» عاجل: الرئيس هادي يحسم امره وبطيح برئيس الوزراء من منصبه..والسعودية تباغت الجميع وتعلن تأييدها المطلق لهذا القرار والسبب صادم لا يخطر على البال Advertisements عاجل:الرئيس هادي والجنرال الاحمر قيد الاقامة الجبرية..ووزير في الشرعية يباغت الجميع ويفجر فضيحة مدوية ويكشف حقيقة صادمة لا تخطر على البال عاجل: وزير في الحكومة الشرعية يصعق الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمربهذا الطلب الصادم من السعودية..لن تصدق من هو الوزير وماذا طلب من السعودية عاجل وخطير:الزبيدي يصعق الرئيس هادي ويتحدى السعودية ويعلنها صريحة مدوية من قلب العاصمة السعودية..لاعودة للشرعية ودولة الجنوب ستقام رغم انف الجميع وأكد رئيس هيئة الأركان العامة ”إن أي يمني أو عربي يسعى إلى الإضرار بالوحدة اليمنية فهذا مشكوك في يمنيته وعروبيته“. وفي رده على اتهامات قيادات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي“، بتبعية الجيش للإخوان المسلمين، قال: ”كل حزب يستطيع أن يقدم دعماً للجيش في مسيرته وفي نضاله من أجل إجتثاث الكهنوت الحوثي، يا مرحبا به، ولا نعيب على أي حزب يقدم العون والمساعدة للجيش من أجل تحقيق أهدافه المرجوة في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن في ظل الدستور والقانون وسلطة الدولة الشرعية“. وعن موقف هيئة الاركان من تحركات الانتقال الجنوبي، قال ”بن عزيز“: ”نتلقى توجيهاتنا من الرئيس هادي الذي نثق فيه، وما يوجهنا أو يأمرنا به في هذا الشأن سننفذه حرفيا“.ً وإزاء مجريات المعارك صد مليشيا الحوثي الانقلابية، قال: ”هدفنا صنعاء، ونحن ماضون في دحر المليشيا“، مبينا ان ”عمليات تهريب الاسلحة للحوثيين، مازالت مستمرة ومتاحة لهم وللمليشيا الأخرى، لأن هناك عوائق في نفوذ سلطة الجيش والدفاع الساحلي والوحدات الأمنية الساحلية“، في إشارة الى سيطرة الامارات ومليشياتها على معظم السواحل والموانئ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسائل قوية لرئيس هيئة الأركان: الوحدة وجدت لتبقى ومن يحاول الإضرار بها مشكوك في عروبته ودعم الإصلاح للجيش مرحب به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.