شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. موقع “خامنئي” ينشر صورة تسببت بموجة من السخرية و الانتقاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، صورة تسببت في موجة من السخرية والانتقادات، وجاءت تحت عنوان عريض “سنصلي في القدس”.

وأظهرت الصورة كلا من زعيم ميليشيات حزب الله اللبناني حسن نصرالله، بالإضافة إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أمام المسجد الأقصى، في الصفوف الأولى، وبجانبه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إلى جانب إسماعيل هنية، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين الشيعي البحريني، عيسى قاسم.

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ووقف خلف هؤلاء جميعاً زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، بالإضافة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلفاً لقاسم سليماني، إسماعيل قآني، أما في الصف الثالث، خلف قآني، فجاء حضور رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وجسد قائد فيلق القدس القتيل، سليماني، على شكل غيمة تطفو في السماء بجانب قبة المسجد.

وغاب عن الصورة أي من قادة الفصائل العراقية الموالية لإيران، لاسيما أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي قتل في حرم مطار بغداد في يناير الماضي برفقة سليماني.