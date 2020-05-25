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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. بن بريك الحكومة أعطت لقواتها الحق لاقتحام عدن بضوء أخضر إقليمي ونأمل في بيان سعودي انتقالي مشترك

قال أحمد سعيد بن بريك، رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية للجنوب" التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يقول إن الحكومة التي وصفها بالفاسدة أعلنت عدن مدينة موبوؤة بفيروس كورونا والحميّات الأخرى وأعطت لقواتها الحق لاقتحام عدن بضوء أخضر إقليمي.

وأضاف بن بريك: سنعمل من أجل تحسين الخدمات الأسياسية للمواطنين لكننا لا نملك عصا سحرية، فإصلاح خراب ودمار ممنهج منذ 30 عاما وربما تمتد جذوره إلى ما أبعد من ذلك، يحتاج إلى وقت طويل.

وأردف " نأمل أن يصدر بيان رسمي مشترك من الحكومة السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوضح شراكتنا الاستراتيجية ونأمل أن تكون استعادة دولة الجنوب في مقدمة مصفوفة البيان المشترك إن شاء الله.

مضيفا: "إن استحقاقنا الحتمى لقيام دولتنا ليس محل تفاوض وليس محل تخمين

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وردنا الان.. بن بريك الحكومة أعطت لقواتها الحق لاقتحام عدن بضوء أخضر إقليمي ونأمل في بيان سعودي انتقالي مشترك

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