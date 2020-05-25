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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد المساحة التي سيطر عليها الجيش الوطني خلال 10 أيام في جبهة زنجبار بأبين

تناقلت وسائل إعلام محلية، خارطة تظهر المساحة التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني في محافظة أبين جنوبي البلاد. وتظهر الخارطة المساحة التي بقبضة الجيش الوطني والتي حررها خلال ١٠ ايام فقط في جبهة زنجبار بأبين. حيث تجاوز الجيش الوطني ثلاثة خطوط دفاعية للعدو اخرها امس الأول السبت. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. بن بريك الحكومة أعطت لقواتها الحق لاقتحام عدن بضوء أخضر إقليمي ونأمل في بيان سعودي انتقالي مشترك متعافي يمني من «كورونا» يبعث رسائل ومناشدات «عاجلة» يجب ان نعرفها «لحماية» انفسنا واسرنا من «الوباء الفتاك» Advertisements عاجل: الرئيس هادي يحسم امره وبطيح برئيس الوزراء من منصبه..والسعودية تباغت الجميع وتعلن تأييدها المطلق لهذا القرار والسبب صادم لا يخطر على البال عاجل:الرئيس هادي والجنرال الاحمر قيد الاقامة الجبرية..ووزير في الشرعية يباغت الجميع ويفجر فضيحة مدوية ويكشف حقيقة صادمة لا تخطر على البال عاجل: وزير في الحكومة الشرعية يصعق الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمربهذا الطلب الصادم من السعودية..لن تصدق من هو الوزير وماذا طلب من السعودية عاجل وخطير:الزبيدي يصعق الرئيس هادي ويتحدى السعودية ويعلنها صريحة مدوية من قلب العاصمة السعودية..لاعودة للشرعية ودولة الجنوب ستقام رغم انف الجميع واستطاع الجيش خلال العشرة أيام تحرير 360كم مربع، كما قضت على ثلاثة ألوية تابعة لمليشيا الانتقالي بكامل عتادها بينها مدرعات النمر الإماراتية. كما تمكنت قوات الجيش من أسر الرجل الثاني في ألوية النخبة الشبوانية التي تتلقى دعما من الإمارات، فيما قتلت قائد لواء بدر واصابة قائد لواء جبل حديد وبتر يده اليمنى بالكامل، ناهيك عن مقتل عشرات الأفراد المغرب بهم.

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