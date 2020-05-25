شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية توافق على مقترحات أممية لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية السبت، أنها وافقت على مقترح اتفاقات أممية لوقف إطلاق النار وبناء الثقة، ودعم جهود مواجهة فيروس كورونا، واستئناف العملية السياسية.

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي على موقع وزارة الخارجية اليمنية في "تويتر"، إن الحكومة وافقت على مبادرة المبعوث الأممي، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمكافحة كورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما في تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الأسرى، واستئناف المشاورات.

ودعا الحضرمي مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، ومجلس الأمن الدولي للكشف عن الطرف المعرقل للسلام أمام العالم، محملا "المسلحين الحوثيين" مسؤولية رفضهم لتلك الاتفاقات الأممية.

ولفت الحضرمي إلى رفض "المسلحين الحوثيين" المبادرة، مضيفا أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين.

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وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

✔@yemen_mofa

#الحضرمي: إن استمرار رفض الحوثيين لمبادرة المبعوث على الرغم من موافقتنا عليها منذ بداية مايو خير دليل على أنهم لا يرغبون في السلام ولا يكترثون لمعاناة اليمنيين. وعلى المبعوث ومجلس الأمن والمجتمع الدولي كشف من هو المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة.

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٢:٠٦ م - ٢٣ مايو ٢٠٢٠

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وزارة خارجية الجمهورية اليمنية

✔@yemen_mofa

⁧#الحضرمي⁩:وافقت الحكومة على مبادرة المبعوث الأممي بما في ذلك وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لكورونا، وفتح الطرقات كاملة لاسيما تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية، وسداد رواتب جميع الموظفين، والإفراج عن جميع الاسرى، واستئناف المشاورات. وفي المقابل رفضها الحوثيون!

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٢:٠٥ م - ٢٣ مايو ٢٠٢٠