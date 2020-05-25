ضبط متهم أصاب 4 بقنبلة يدوية في البريقة

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يزيد بن سلمان - شبوة - ضبطت الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، الأحد، شخصا ألقى قنبلة يدوية على مجموعة من المواطنين، في مديرية البريقة بالعاصمة عدن.

وكشفت مصادر محلية، عن تدخل الأجهزة الأمنية بشكل فوري للقبض على المتهم، مشيرة إلى نقل أربعة مصابين إلى مستشفى المصافي في المديرية.

وأسعفت الأجهزة الأمنية الجاني، بعد إصابته أثناء رمي القنبلة، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه. *مواقع

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