القوات المشتركة تخمد قصف مدفعي للميليشيات على الدريهمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الإثنين، من إخماد قصف مدفعي بقذائف الدبابات والهاون شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .

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وبحسب المركز الإعلامي لقوات العمالقة، قالت مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات الحوثية أطلقت 10 قذائف دبابات ، وعدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة من الدريهمي، بشكل هستيري .

وأكدت، أن القوات المشتركة تمكنت من تحديد مصادر القصف الحوثي، وأخمدتها بالأسلحة المناسبة، وألحقت بالمليشيات خسائر مادية وبشرية .

وأوضحت المصادر، أن المليشيات شنت القصف المدفعي العنيف على الدريهمي، بعد تمكن القوات المشتركة مساء أمس من كسر زحف للمليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تستغل الهدنة الإنسانية وصمت الأمم المتحدة، لمواصلة ارتكاب انتهاكاتها وخروقاتها اليومية في إطار تصعيدها العسكري في مختلف مناطق ومديريات الحديدة . شاركها