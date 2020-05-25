الجوف .. الجيش يسقط طائرتين مسيرتين للحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

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قالت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش في محافظة الجوف، تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين لمليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، شرق المحافظة.

فيما نقل موقع نيوز يمن، عن مصدر قبلي، أن الطائراتين كانتا تقومان بمهام استطلاعية في عدة مواقع عسكرية في أطراف مديرية الحزم.

وتتواصل المواجهات بين الجيش الوطني المسنود برجال القبائل، وميليشيا الحوثي الإنقلابية في مدن الجوف، بعد سيطرة الإخير على مدينة الحزم عاصمة المحافظة جراء إنسحاب قوات عسكرية موالية لحزب الإصلاح .