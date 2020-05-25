شكرا لبحثكم عن خبر التحالف العالمي للقاحات: هذا موعد العلاج المحتمل لكورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي" لصحيفة سويسرية، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف، متنبأ بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وذكر بيركلي لصحيفة "إن.زد.زد أم زونتاج" في مقابلة نُشرت الأحد: "لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح، وما إذا كان ممكنا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق. إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية فيما يتعلق بلقاح محتمل".

ومضى يقول: "لكن سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة، إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم".

ودعا بيركلي إلى جهود عالمية منسقة ومشاركة في إنتاج أو توزيع لقاح يتم التوصل إليه في نهاية المطاف، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى اتفاق دولي لتوفير طاقة صناعية للإنتاج السريع للقاح متى ما تم إيجاده، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف بيركلي: "الدول يجب أن تعمل معا من أجل مشاركة اللقاحات"، موضحا أنه من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سنا وأخرى للمجموعات العمرية الأكبر.

وحثّ بيركلي منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات وذلك لمنع أن يتوفر لقاح أولا للأغنياء على حساب من هم أكثر احتياجا.

واختتم حديثه بالقول إنه في حال بات لقاح متاحا بكميات محدودة في البداية، فإنه يجب أن يستعمل أولا في تحصين العاملين بالقطاع الصحي.