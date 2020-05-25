شكرا لبحثكم عن خبر مسرحيات خالدة.. وورطة القنوات في العيد؟ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كتب ماهرالمتوكل.

قدوم عيد فطر المبارك او عيد الاضحي يضع القنوات التلفزيونيه في ورطه كون كل قناه تود سحب اكبر نسبة مشاهده اعلانيه خصوصآ بعد العدد المهول للقنوات وثورة التكنلوجيا التي يشهدها العالم يومآ وراء يوم ولان العيد ارتبط بالفرحه ورغبة الناس في التفريج عن انفسهم من خلال الضحك كون غالبية الناس من الغلاباء يبحثون عن الابتسامه اينما كانت ونتيجة ما سبق فنسبة مشاهدة الافلام تقل ويذهب الغالبيه نحو العروض المسرحيه ولان غاية القنوات هي التفرد وتسابق في العرض بحثآ عن اكبر قدر من المشاهدين تقع القنوات في ورطه العرض وبصوره اوضح ماهي المسرحيه التي ستجذب المشاهدين وتجعلهم يتسمرون امام هذي القنوات او تلك وفي كل عيد سواءآ كان عيد الاضحي او عيد الفطر تحتاس القنوات فيما تقدمه وتجد معظم القنوات تضيق خياراتها نحو مسرحيات خالد علي مدار اكثر من اربعون عامآ وفي مقدمة تلك المسرحيات ( مدرسة المشاغبين والتي قدمها كلا من عادل امام وسعيد صالح واحمد زكي ويونس شلبي وطارق دسوقي وحسن مصطفي وعبدالله فرغلي ونظيم شعراوي وتات مسرحية شاهد ما شافش حاجه) للزعيم عادل امام وعمر الحريري ومني جبر ونظيم شعراوي في المرتبه الثانيه وتات مسرحية (العيال كبرت ) التي معظم نجومها ممن قدموا مدرسة المشاغبين وهم حسن مصطفي وسعيد صالح ويونس شلبي واحمد زكي وكريمه مختار من الخيارات المحدوه والمحصوره للقنوات وبعيدآ عن تباين وجهات النظر حول من يعتبر مسرحية (المتزوجون) من المسرحيات الخالده من خلال مشاهداتها التي تظهر من قناه لاخرى ومن عيد لاخر ومسرحية المتزوجون التي قدمها كلا من سمير غانم وجورج سيدهم وشيرين والتي ابدع فيها السيناريست فيصل نداء والذي له مسرح باسمه كما هو الحال لمسرح المهندس ومسرح نجم ومسرح صبحي وعوده لمسرحية المتزوجون التي تتداخل مع مسرحيات مدرسة المشاغبين وشاهد ما شافش حاجه والعيال كبرت وينحاز البعض لمحمد نجم الذي قدم مسرحية (عش المجانين مع حسن عابدين وميمي جمال وليلي علوي وتزامن عرض عش المجانين والمتزوجون في 1976و77 وينحاز البعض لمحمد صبحي في مسرحية الهمجي رغم ان هذا المسرحيه لم تعد تظهر الا في النادر ما بين خمس الي عشر سنوات ونتيجة انحصار القنوات في الخيارات المسرحية التي لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحده تحاول بعض القنوات للخروج من روتين الاعياد الضيقه بعروض مسرحيات سابقه لكلا من فواد المهندس وشويكار وحسن مصطفي ونظيم شعراوي سواءآ في مسرحية (سيدتي الجميله او غيرها من مسرح المهندس الذي عرضها وتشارك بتمثيلها او اخراجها عبدالمنعم مدبولي او مسرحية (البيجاما الحمراء )الذي قدمها عبدالمنعم مدبولي وبمشاركة من عادل امام الذي قدمه الممثل عبدالمنعم في احدي مسرحياته التي اخرجها بمشاركة فواد المهندس وشويكار وعادل امام وتم تحويلها الي فيلم لاحقآ والسوال الذي يفرض نفسه هنا هل المسرح يشكوا من مشكلة مزمنة يتشارك فيها الوضع العام للاجواء الغير ديمقراطيه التي ضاق الهامش للحريات من خلال عدم د عم المسرح الحكومي التابع للدوله او الخطوط الحمراء التي تفرض عالمسرح التجاري فمن غير المعقول عدم بروز نجوم او تقديم مسرحيات تفرض نفسها من خلال المسرح الناقد او مسرح الضحك للضحك بعكس بعض مسرحيات تخاريف وغيرها لمحمدصبحي الذي قدم مسرحيات اعتباطيه في بداية حياتها بعكس مسرحياته التي ادخل عليها الاستعراض رغم انحيازه للمسرح الناقد والرمزيه التي تفتقد للتاليف الممتع من خلال سياريو كوميدي يودئ الغرض وكما هو الحال للمسرح المصري فالمسرحيات التي تذكر للمسرح السوري (ضيعة تشرين وشقائق النعمان للممثل دريد لحام والماغوط محمد واللذان كانا يشكلان ثنائيآ في السابق واين المسرح السوري ونجومه وهل ازمة التوزيع والتسويق اثر علي عدم بروز نحوم ومسرحيات سوريه غير ما ذكرنا ام كما هو الحال في الدول العربيه معاناه الخطوط الحمراء للرقابه وضيق افق الرقيب وفي مصر بعد التسعينات ظهرت( مسرحيتي (الزعيم) والواد سيد الشغال فاين المسرح المصري والمسرح الكويتي الذي شهد طفره من خلال مسرحيتي (باباي عرب وباباي لندن ) لمحسن عبدالرضا وداود حسين وهل جرد المسرح ورموزه من كتاب ومنتجين ورعاه وحكومات او الجميع مشارك في تغييب دور المسرح الهادف واصبح المجال لمسرحيات لا تذكر بعد عرضها لافتقادها للقضيه وتعتمد علي الاستعراضات والتعرئ والعبثيه وهل استهدف المسرح ونجومه او المسرح لم يعد ياكل عيش ويهدر طاقة ووقت الكتاب والممثلين الذين يجدون في البرامج والافلام التجاريه والمسلسلات غايتهم من تسويق ونجومية وايراد بعكس المسرح محرد خواطر ودعوه للتفكير عن ما ال اليه الوضع المسرحي والفني عمومآ