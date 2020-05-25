صور.. الازارق امطار غزيرة والسيول تجرف الأراضي الزراعية

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يزيد بن سلمان - شبوة - جرفت السيول المتدفقة منذ يومين أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية بمديرية الازارق في الضالع حيث ادت تلك السيول الجارفة إلى أضرار كبيرة بالعديد من الأراضي الزراعية الواقعة والمنحدرة على وادي الازارق وبعض المرتفعات الجبلية في المديرية .

وقال سكان المديرية أن المديرية تعرضت لأمطار غزيرة ومتتالية لم تشهدها المديرية منذ زمن بعيد اي في عام ١٩٨٢م ما يسمى في المنطقة بعام ( الكارثة ) التي شهدت فيه المديريه لأمطار غزيرة جرفت كل الأراضي وهدمت بعض المنازل .

حيث تشهد المديرية منذ يومين هطول أمطار رعدية متبوعة بسيول جارفة مصدرها اعلي الجبال المرتفعة فقد خلفت اضرار بالتربة والأراضي الزراعية والتي تكون سببها عدم النظر ودعم المزارعين بوضع الدفاعات المحيطة بالاراضي لتخفيف من ضربات السيول

وناشد مزارعو وسكان المديرية الجهات المسؤولة الممثلة بمحافظ المحافظة علي مقبل ومدير عام المديرية ومكتب الزراعة والري بالمحافظة ورئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة بالنزول ومعاينة الأراضي الزراعية التي تعرضت للجرف والإسراع في دعم مزارعيها بالشبوك ومصارف تمنع تدفق السيول القوية عليها قبل إقتلاعها كليا.

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