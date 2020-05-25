شكرا لبحثكم عن خبر احذر.. مصففا شعر يصيبان العشرات بكورونا في أميركا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات الصحية في مدينة سبرينغفيلد غرين بولاية ميسوري الأميركية، السبت، أن مصفف شعر مصاب بفيروس كورونا المستجد قام بنقل العدوى لنحو 56 شخصا من زبائن أحد صالونات الحلاقة في المدينة.

وقبل يوم واحد، اشتبه في نقل مصفف شعر آخر يعمل في ذات صالون الحلاقة عدوى مرض "كوفيد- 19" لحوالي 84 من الزبائن و7 من العاملين في الصالون.

وقال المسؤولون الصحيون في المدينة إن الحلاقين الاثنين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالوباء أثناء فترة تواجدهما في العمل، لكن من دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة أعراض المرض التي ظهرت عليهما أو وقت ظهور إيجابية الفحوصات المخبرية.

وسلطت الحادثة الضوء على مخاطر تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لفتح الشركات أمام العامة وذلك بعد أسابيع من فرض القيود للحدّ من انتشار الفيروس التاجي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية على موقعها الإخباري أن مصففي الشعر والزبائن أيضا كانوا يرتدون الكمامات خلال أوقات عملهم منذ بدء استقبال صالون الحلاقة للزبائن مطلع الأسبوع الثاني من هذا الشهر، حيث سمح منذ تلك الفترة للمحلات، كصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر، بالعودة للعمل في الولاية.

وأفاد مدير إدارة الصحة في مقاطعة سبرينغفيلد غرين، كلاي غودارد، بأن صالون الحلاقة يحتفظ بسجلات دقيقة للزبائن، مما يعني إمكانية تتبع جميع المصابين والمخالطين لهم.

وأوضح غودارد في مؤتمر صحفي: "سأكون صادقا معكم: لا يمكننا تحمل فكرة تسجيل المزيد من الإصابات، وهذا ليس بالعادي، فهذا الأمر سيربك من قدراتنا وسيستنزفها".

وعبّر غودارد عن سروره من إجراءات التعقيم التي تقوم بها شركة متخصصة في المدينة، مشيرا إلى أن كافة الأعمال المفتوحة أمام الجمهور آمنة.

من جانبه قال مالك صالون الحلاقة إنه تم إغلاق المحل الذي يعمل فيه العاملون المصابون، ويخضع حاليا لعمليات تعقيم وتنظيف إضافية.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية فقد لقي أكثر من 96 ألف شخص مصرعهم جراء مرض "كوفيد- 19" في الولايات المتحدة، بينما بلغ عدد الحالات المؤكدة أكثر من 1.6 مليون حالة، كما سجلت ولاية ميسوري وحدها ما يقرب من 12 ألف إصابة وأكثر من 650 حالة وفاة.