شكرا لبحثكم عن خبر ثعبان يقتل يمني متهم بقتل زوجته فر من سجن تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر صحفية، الجمعة، إن أحد الفارين من السجن المركزي بتعز يوم أمس لم يتهنأ بفرحة هروبه.

وذكر مراسل "شينخوا" الصينية عن مصادر محلية بتعز أن أحد السجناء، متهم بقتل زوجته، تعرض للدغة ثعبان ضخم في فناء السجن المركزي أثناء هروبه، فتردى صريعا.

وكان عدد من نزلاء السجن المركزي في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن) قد فروا فجر اليوم الجمعة، بعد ما تمكنوا من تفجير أحد بوابات السجن غربي المدينة.

وقال مصدر أمني لـ"الحرف 28"، أن ثلاثة من السجناء تمكنوا من الفرار من السجن المركزي بمحافظة تعز غربي المدينة.

وأوضح المصدر، أن أحد الهاربين يدعى رمزي الجعفري، وأخر يدعى فكرى الربع، فيما أصيب أخر اثناء محاولة الأمن القبض عليهم ويدعى صلاح.

وأشار المصدر إلى أن الفار المدعو رمزي الجعفري، متهم بقضايا جنائية، واغتيالات لأفراد الجيش في المحافظة.

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