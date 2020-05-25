شكرا لبحثكم عن خبر نداء استغاثة.. 19 وفاة أمس بمرض كورونا في عدن.. ودعوة لاغلاق وانقاذ العاصمة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعت وكيلة وزارة الصحة د/اشراق السباعي للتحرك لانقاذ مايمكن انقاذه بعدن.

وقالت السباعي في تصريح لصحيفة عدن الغد ان تفشي الوباء في ظل غياب اي احترازات بات يهدد حياة الالاف من الناس.

واشارت الى ان المحاجر الصحية سجلت يوم امس وفاة ١٩ شخص بوباء كورونا.

واضافت بالقول: " نطلق مناشدة عاجلة لاغلاق عدن ومنع التجوال منذ اول يوم العيد اسوة بجميع المحافظات مالم سوف نحمل المسؤولية من لديه القوة في الارض في عدن.

الجميع شريك في اتخاد الاجراءات الصارمة وتوفير الماء والكهرباء واناشد قيادة التحالف بالتدخل العاجل لمساعدة الاهلي وتوفير الماء والكهرباء والالزام بحظر التجوال وتطبيق الحظر اسوة بجميع المحافظات مع التزام السلطات بتوفير الماء والكهرباء للسكان.

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