- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. حالات الوفاة بكورونا يفوق حالات الإصابة اليومية في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن، امس، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس .
وذكرت اللجنة الوطنية أنه تم تسجيل الحالات الجديدة في محافظة حضرموت (5 حالات) بينها حالة وفاة وفي محافظة شبوة (حالتان) بينها حالة وفاة.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة لحالات إصابة سبق وأن تم الإعلان عنها في الأيام الماضية ما يجعل حالات الوفاة المسجلة اليوم أكبر من الحالات المصابة والبالغ عددها 5 حالات في حين إجمالي الحالات المتوفاة اليوم بلغت 6 حالات .
بهذا يرتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى (212) حالة، بينها (39) حالة وفاة و(6) حالات تعافي.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة.. حالات الوفاة بكورونا يفوق حالات الإصابة اليومية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.