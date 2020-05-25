شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة.. حالات الوفاة بكورونا يفوق حالات الإصابة اليومية في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة فيروس كورونا في اليمن، امس، عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس .

وذكرت اللجنة الوطنية أنه تم تسجيل الحالات الجديدة في محافظة حضرموت (5 حالات) بينها حالة وفاة وفي محافظة شبوة (حالتان) بينها حالة وفاة.

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وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة لحالات إصابة سبق وأن تم الإعلان عنها في الأيام الماضية ما يجعل حالات الوفاة المسجلة اليوم أكبر من الحالات المصابة والبالغ عددها 5 حالات في حين إجمالي الحالات المتوفاة اليوم بلغت 6 حالات .

بهذا يرتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى (212) حالة، بينها (39) حالة وفاة و(6) حالات تعافي.