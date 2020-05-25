رئيس الوزراء يشدد على أهمية معالجة احتياجات المواطنين في محافظة حضرموت بشكل عاجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

شدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بوضع المعالجات العاجلة لاحتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء والصحة، في المحافظة، والرفع بالمتطلبات لاعتمادها بشكل فوري، وفق الأولويات والإمكانات المتاحة.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه مساء اليوم مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دعم الحكومة الكامل لجهود السلطة المحلية وقيادتها في تعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين وحفظ الأمن والاستقرار.. مشيرا إلى ان توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تقتضي بالتعامل العاجل والفوري مع احتياجات ومتطلبات أبناء محافظة حضرموت والمواطنين في عموم مناطق اليمن لتخفيف معاناتهم جراء الظروف الاستثنائية الراهنة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد تبادل الدكتور معين عبدالملك، مع البحسني التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وان يعيده الله على اليمن وشعبها بالخير والسلام والاستقرار .. منوها بالوعي المجتمعي لدى أبناء حضرموت وتعاملهم بمسؤولية مع توجيهات قيادة السلطة المحلية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا المستجد.

بدوره، عبر محافظ حضرموت عن تقديره الكبير لاهتمام وتفاعل دولة رئيس الوزراء مع كل قضايا وهموم أبناء محافظة حضرموت، وتوجيهاته للوزارات والجهات المختصة بحلها أولا بأول.. مقدما لرئيس الوزراء تقريرا موجزا عن الأوضاع الخدمية والأمنية والصحية في المحافظة.